Rosa Perrotta, la prima foto da mamma: “Benvenuto al mondo cuore mio”

Il giorno dopo la nascita del figlio Domenico, Rosa Perrotta ha condiviso con i follower il primo scatto da mamma. L'ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Pietro Tartaglione conosciuto proprio grazie al programma di Maria De Filippi, , ha dedicato al piccolo un pensiero dolcissimo che riassume la dolce attesa e l’arrivo del bambino, accolto con tutto l’amore possibile.

Rosa Perrotta mamma: la dedica per il figlio Domenico

“La felicità pesa 4 kg”, aveva scritto il neopapà Pietro che per primo ha dato l’annuncio della nascita di Domenico. Una frase breve ma intensa, a cui adesso si unisce quella di mamma Rosa: “Ho avuto sonno a ogni ora del giorno, voglia di gelato ad ogni ora della notte. Ho vomitato per strada e nei bagni pubblici. Ho sentito il mio cuore battere con il tuo. Ho pianto disperatamente senza alcun motivo. Ho visto e accettato il mio corpo cambiare. Ho riempito il tuo mondo dei miei colori.Ho contato i giorni, le ore, i minuti. Ho avuto paura di non essere pronta. Ho trattenuto nel mio, anche il tuo respiro. Ho messo tutto il coraggio che avevo. E tutto questo, SOLO PER QUESTO MOMENTO. Benvenuto al mondo cuore mio”.

Un pensiero così delicato ha suscitato le reazioni di tantissimi utenti a cui si è aggiunta quella di Tartaglione: “Siete tutta la mia vita, vi amo immensamente”.