Elena Santarelli rivela: "Io e Bernardo Corradi ci siamo allontanati a causa della malattia di Giacomo"

Ognuno reagisce al dolore a modo proprio e, soprattutto, in maniera estremamente personale. Per questo Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno vissuto un momento di forte riflessione individuale successivamente alla scoperta della malattia del figlio Giacomo, reduce da una battaglia contro il cancro. A raccontarlo per la prima volta è la stessa Elena ai microfoni di Grazia.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi lontani per un periodo

Era il novembre del 2017 quando la showgirl ha annunciato su Instagram di aver ricevuto "la diagnosi che nessun genitore vorrebbe mai sentire". Da allora è cominciata la lotta alla malattia, terminata quest'estate con la fase di 'Follow - up'. "Subito dopo la scoperta del tumore, per qualche settimana, ci siamo allontanati - racconta oggi Elena a proposito del marito, a cui è legata da 14 anni - Ognuno voleva vivere il dolore a modo suo. Poi abbiamo combattuto insieme. Io sono stata spesso nervosa, intrattabile, ma mio marito è stato bravissimo a sopportarmi nonostante fosse devastato".

E' impossibile che la malattia non vada a 'toccare' anche il rapporto di coppia. "All’ospedale - ha proseguito Elena - ho visto genitori litigare davanti ai bambini, mogli lasciate dai mariti, uomini capaci di tradire le compagne impegnate ad accudire i figli ricoverati".

Con Bernardo Corradi, ex calciatore ed attuale commissario tecnico dell'Italia Under 16, l'amore oggi è più forte che mai. La coppia si è sposata nel 2014 dopo sette anni d'amore e con cui ha costruito una delle relazioni più belle dello showbiz, i cui frutti sono gli adorati bambini, Giacomo, 10, e Greta, 3.