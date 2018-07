Sonia Bruganelli: "La fedeltà fisica è innaturale, con Paolo il segreto è la famiglia"

Famosa per non avere peli sulla lingua, Sonia Bruganelli non usa mezze parole nemmeno quando si tratta della sua vita privata. In un'intervista rilasciata a Dagospia, la moglie di Paolo Bonolis si lascia andare e senza filtri dice la sua su amore e famiglia.

"La fedeltà fisica, pur perseguendola, è qualcosa di innaturale - ha detto - Una sovrastruttura culturale. Non siamo nati per resistere alle tentazioni e ai piaceri del corpo. La fedeltà è qualcosa che concerne lo spirito. E' un sentimento complesso, nobile. Che appartiene all'anima. La fedeltà non può prescindere dalla stima e dalla complicità".

Parole che suonano come una doccia fredda per Bonolis, padre dei suoi tre figli, a cui è legata da vent'anni e fedelmente, ha assicurato. Il segreto? La famiglia: "Bisogna avere un progetto comune. Nel mio caso sono i figli, la costruzione di una famiglia. Ecco, il segreto in una coppia è perseguire insieme un progetto. Qualsiasi esso sia".