Sossio Aruta e Ursula Bennardo rimandano il matrimonio: “Con l’emergenza sanitaria è tutto fermo”

Sossio Aruta e Ursula Bennardo rimandano le nozze. La decisione è arrivata dopo aver considerato le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria legata alla diffusione e alle strategie di contenimento del coronavirus.

Ad annunciarlo sono loro stessi, in un’intervista al settimanale Nuovo. “Ci piacerebbe sposarci d’estate, ma ormai sarà per il prossimo anno visto che è tutto fermo per l’emergenza sanitaria”, hanno detto. Quando? “Sveleremo la nuova data solo alla De Filippi”.

Sossio e Ursula si sono incontrati e innamorati proprio grazie alla Signora di Canale 5, durante il Trono Over di Uomini e Donne, e la loro storia ha resistito anche alle intemperie di Temptation Island.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, innamorati e genitori felici di Bianca

I due sono diventati genitori a ottobre dell’anno scorso della piccola Bianca. Entrambi avevano già avuto altri figli da precedenti unioni: Sossio è già padre di due bambini, Ursula è mamma di tre figli.

Sossio Aruta aveva fatto la sua proposta di matrimonio a Ursula Bennardo durante una puntata del Grande Fratello Vip: inquilino della Casa, l’ex calciatore aveva scritto su una lavagna ‘Ursula ti voglio sposare!!!”.

La nascita della figlia Bianca sicuramente ha rafforzato nei due genitori il desiderio di unirsi in matrimonio. “Ma ra già nell’aria - ha detto Aruta a Nuovo - Ci aveva frenato il fatto che tutti e due eravamo già sposati in chiesa, quindi avremmo dovuto scegliere il matrimonio civile. Ora siamo separati, ma a breve avremo il divorzio. In più, dopo la nascita di Bianca, non mi piace chiamare Ursula ‘compagna’: voglio che diventi mia moglie”.