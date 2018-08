Lara Zorzetto, la tenera dedica per Fabio Ferrara dopo ‘Temptation Island’

Lara Zorzetto è stata tra le protagoniste più apprezzate di questa edizione di ‘Temptation Island’.

Dopo aver detto addio al fidanzato Michael che nel corso dell’esperienza televisiva le ha mancato di rispetto, la stilista 26enne ha voluto ringraziare lo staff della redazione del programma e, in particolare, Fabio Ferrara, conosciuto dal pubblico nel ruolo di corteggiatore a ‘Uomini e Donne’ ed ex fidanzato di Ludovica Valli.

Ora Ferrara fa parte del team della Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi di cui fa parte anche il reality di coppia, e a lui Lara ha dedicato parole molto dolci con una storia Instagram che li ritrae insieme.

Lara Zorzetto, la dedica a Fabio Ferrara

“Ti voglio bene. Grazie perché a qualsiasi ora ci sei. Ci sei con i tuoi consigli che vanno al di fuori di questo percorso. Perché sei solare e divertente. Sei simpatico e un rompi p…e che non mi fai pubblicare foto ahahah… Perché ti odio che sei altissimo e ti ruberei 40 cm così da non sentirmi una nana da giardino ahahah. Semplicemente grazie perché ci sei. E non c’è cosa più bella. E perché penso di aver parlato più con te che in tutta la mia vita, per questo penso che ti farò una statua”: questa la lunga dedica rivolta al ragazzo che Lara ha pubblicato sul social delle immagini, in calce alla foto che li ritrae insieme.

Semplice e genuina riconoscenza verso l’ex corteggiatore o qualcosa di più? Al momento lui non ha replicato al dolce messaggio. Chissà che Temptation Island non chiuda porte e apra portoni…