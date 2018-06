Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato stanno insieme? Ora parla lei

Nelle ultime settimane si era parlato di un avvicinamento tra Nicolò Ferrari e Marta Pasqualato. Entrambi non scelti al trono classico di Uomini e Donne – il primo da Nilufar Addati e la seconda da Nicolò Brigante – i due ragazzi hanno avuto modo di frequentarsi nelle ultime settimane.

Poi, Ferrari, al magazine ufficiale di Uomini e Donne, aveva detto di avere molti punti in comune con la ragazza, di sentire che con lei c’era più che un’amicizia.

Ora però è Marta Pasqualato a voler far chiarezza per mettere fine ai pettegolezzi che, nelle ultime ore, stanno impazzando sul web:

”Buongiorno Babies, sto leggendo ovunque articoli su articoli riguardanti mie eventuali frequentazioni e si sta facendo una confusione allucinante – ha scritto in una stories su Instagram l’ex corteggiatrice - sicuramente la colpa è anche mia perché non sto facendo chiarezza e non sto smentendo o confermando niente. Ma come vi ho già spiegato, io vorrei che almeno questa fetta di vita privata rimanesse privata per ora perché altrimenti mi viene un esaurimento nervoso. Non voglio tenere nessuno sulle spine, non mando frecciatine a nessuno, non è nel mio interesse, sto solo vivendo la mia vita”.

Infine la Pasqualato ha detto ai suoi fan: “Voi sapete quanto siete importanti per me, abbiamo condiviso tanto e condivideremo ancora tanto, quando avrò le idee chiare su chi voglio al mio fianco, le avrete anche voi, lo prometto”.

Il suo messaggio lascia intendere che, con Nicolò (Ferrari) qualcosa potrebbe nascere, ma che ancora Marta non sente di avere le idee chiare.