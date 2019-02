Domenica In: il marito Nicola telefona in diretta, Mara Venier scoppia a piangere

Momenti di commozione oggi a Domenica In per Mara Venier. La conduttrice ha ricevuto a sorpresa la telefonata del marito Nicola Carraro. Il motivo? Il produttore cinematografico l'ha chiamata solo per dire "Ti amo".

A dare l'"assist" a Nicola sono state alcune battute della stessa Mara. Sin dall'inizio della puntata, infatti, la presentatrice scherzava su come il suo cellulare squillasse di continuo in diretta. E se in un primo momento dall'altra parte della cornetta c'era l'amica Claudia Mori e poi Max Biaggi, la terza volta era proprio Carraro. "Siccome ti squilla sempre il telefono e siccome Umberto Tozzi ha appena cantanto 'Ti amo', ti ho chiamato solo per dirti Ti amo".

Impossibile per Mara trattenere le lacrime: "Ti amo anche io", ha risposto. "E' un momento particolare", ha poi specificato, senza aggiungere ulteriori dettagli.