Ballando, in giuria c’è già maretta: Mariotto ‘punge’ Selvaggia Lucarelli

Alla vigilia della nuova edizione di “Ballando con le stelle” volano stracci in giuria: sul numero di 'Spy' in edicola da venerdì 9 marzo, Guillermo Mariotto “giudica” la sua collega Selvaggia Lucarelli: «Da quando c’è lei passo per quello salomonico e lei per la stronza disumana (ride, ndr)», attacca Mariotto, e poi aggiunge: «Raramente sono contrario a quel che dice, è una donna molto intelligente. Non dice mai cose false o fasulle. Semmai sbaglia il tono che usa per i suoi giudizi, perché urta le altre donne e le manda in bestia. Ci faccia caso: lei non usa mai quel tono con i maschi, con loro ammicca. E poi i concorrenti a “Ballando” vanno giudicati per quel che fanno sulla pista da ballo, il resto non va toccato. È una questione di rispetto».

Questo proprio mentre si apprende che la Lucarelli ha querelato Alba Parietti per 300 mila euro dopo le liti iniziate a “Ballando” e proseguite sui social nella scorsa edizione del programma.

Ballando con le stelle 2018, anticipazioni

"Ballando con le Stelle" parte sabato 10 marzo in prima serata su Rai Uno. Per il talent che mette alla prova il talento e le abilità dei vip chiamati a cimentarsi con la danza si tratta della 13esima edizione. Alla conduzione del programma, come sempre, Milly Carlucci, affiancata dal musicista Paolo Belli e dalla sua band, dalla implacabile giuria che anche quest’anno è composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Novità di quest'anno un terzo conduttore annunciato dalla stessa Carlucci. Questi i concorrenti: Cesare Bocci, Giovanni Ciacci, Don Diamont, Giaro Giarratana, Akash Kumar, Amedeo Minghi, Massimilano Morra Francisco Porcella. Le donne: Eleonora Giorgi, Nathalie Guetta, Gessica Notaro, Stefania Rocca, Cristina Ich.