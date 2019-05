Eliana Michelazzo, lo sfogo nella notte: “Sono scioccata. Non ce la faccio più”

Dopo la confessione fiume con cui a ‘Live – Non è la d’Urso’ ha ammesso di aver recitato un ruolo basato su bugie e falsità nel ‘caso Pamela Prati’, Eliana Michelazzo è tornata sui social per dire basta al flusso di notizie che ancora continuano a riguardarla.

“Non posso dire molto ma sono veramente scioccata da queste notizie così stupide”, ha esordito la ex agente della showgirl nella prima di una serie di storie Instagram: “Più che altro sono proprio affranta da queste notizie sulla mia sessualità”. Vorrei dire a questi giornalisti che si devono vergognare. Ok sì, Pamela (Perricciolo, ndr) era mia sorella, ma mi ha tradita e quindi basta! Sono veramente schifata, basta, per favore, non ce la faccio più”.

Il riferimento, evidentemente, è alle dichiarazioni pubblicate da Dagospia (già smentite da lei stessa) e ribadite da Roberto D’Agostino in merito alla sua presunta omosessualità e a una ipotetica relazione che Eliana avrebbe avuto con la ex amica e collega Pamela Perricciolo.

Eliana Michelazzo: “Etero o non etero, ma che problemi avete?”

“Ma poi etero o non etero, ma che problemi avete?”, ha proseguito Eliana Michelazzo: “C’è tanta gente che ha tanti problemi sulla sessualità e voi andate a sputare sulla gente…. Ma fatevi un esame di coscienza e ricordatevi che io sono sempre una donna, una ragazza e non sono un bersaglio per voi, per buttarmi fogna addosso”.

“Basta, veramente! Sono stata dieci anni come una stupida e ancora oggi me ne pento”, ha poi concluso la donna, al centro del clamore di una vicenda mediatica più unica che rara e su cui oggi, nell’attesissima puntata di Verissimo, Pamela Prati darà quella che (si spera) sia la sua definitiva versione dei fatti.