Harry e Meghan coppia esigente: la lista dei divieti per i loro vicini di casa

I rapporti di buon vicinato, si sa, sono sempre difficili da gestire: sorrisi di circostanza, frecciatine da cogliere e rispedire ai mittenti irritanti, dispetti su cui soprassedere per evitare brutte liti. Questo è quanto accade nella norma che però, nel caso degli abitanti della contea inglese del Berkshire, subisce l’eccezione esasperata dettata dai vicini freschi di trasferimento che vantano il lignaggio nobilissimo della famiglia reale inglese.

Harry e Meghan da qualche mese hanno traslocato a Frogmore Cottage, residenza nei pressi del castello di Windsor, scelta che, stando a quanto riportato dal Sun, avrebbe influito non poco nelle abitudini dei residenti della zona, chiamati a rispettare una lista di divieti particolarmente duri.

Harry e Meghan, la lista dei divieti per i loro vicini di casa

I duchi di Sussex avrebbero, dunque, dettato ai loro vicini di casa un lungo elenco dei comportamenti da tenere o evitare in presenza della coppia e del piccolo Archie, nato lo scorso maggio.

“Non avvicinare o approcciare conversazioni con la coppia, rispondere buongiorno solo se la coppia saluta per prima, non accarezzare i loro cani anche se questi si avvicinano, non chiedere di vedere Archie, non chiedere di portare a spasso i cani e non spedire alcuna lettera tramite la casella postale di Frogmore Cottage” è la lista che sarebbe stata resa nota durante una riunione dei residenti nella proprietà di Windsor da parte della coppia così come riportata dal tabloid britannico.

Immaginabile il malcontento dei destinatari delle disposizioni: “È stupefacente. Non ho mai sentito una cosa del genere. Tutti quelli che vivono nella proprietà lavorano per loro e sanno come comportarsi in modo rispettoso”, è il commento di un vicino di casa di Meghan e Harry ripreso dal Sun; “Nemmeno la Regina ha mai chiesto tanto. È sempre stata felice di salutarci. È davvero assurdo. È normale per un inglese salutare un vicino e dare una pacca affettuosa ad un cane. La regina si intrattiene volentieri con i suoi vicini e spesso prende il tè con i residenti della sua proprietà, è molto amichevole”, ha dichiarato un altro, ammiratore della regina Elisabetta che evidentemente è meno esigente dei nipoti.

Dopo polemiche suscitate da un elenco simile, un portavoce di Buckingham Palace ha smentito ogni categorica regola, affermando che l'incontro tra i residenti ha avuto come unico scopo quello di "aiutare la piccola comunità a dare il benvenuto a due nuovi abitanti e gestire un possibile incontro". Insomma, vicini sì, ma alla larga. Con rispetto, s’intende.