Lele Mora su Fabrizio Corona: “Gli regalai otto auto di lusso, lo consideravo un figlio”

In una lunga intervista a Italia Oggi nella quale ha accennato anche alla depressione e al tentativo di suicidio in carcere dove "dovrebbero andare solo gli assassini, i pedofili e i mafiosi", Lele Mora ha raccontato la sua vita segnata dalle condanne giudiziarie, dal volontariato, dai progetti per il futuro che lo vedono impegnato nel sociale.

“Dopo le condanne giudiziarie, ho fatto volontariato per due anni mentre ero in affidamento ai servizi sociali nella comunità Exodus di don Antonio Mazzi. Aiutavo la mensa dei poveri della Chiesa ortodossa e la onlus Pane quotidiano. Sto mettendo in piedi un centro di ippoterapia per bimbi Down. Fare del bene è l'unica cosa che mi riempie di gioia”, ha affermato l'ex manager dello spettacolo che ha anche parlato di chi, come Fabrizio Corona, in passato ha fatto parte della sua vita.

“Molto furbo. Non intelligente, ma brillante. Affetto da smania di protagonismo e bramosia di denaro”, ha detto Mora dell’ex re dei paparazzi: “Gli regalai otto auto di lusso, l'ultima una Bentley, e gli diedi i soldi per comprarsi l'appartamento di via De Cristoforis a Milano, poi sequestratogli dalla magistratura. Gli ho voluto molto bene, lo consideravo un figlio adottivo".

“Berlusconi non si è mai permesso di chiedermi il numero di cellulare di una ragazza”

L’intervista è stata poi l’occasione di parlare anche dei suoi rapporti con Silvio Berlusconi che - ha raccontato Lele Mora - "aveva la mania delle cene tricolori. Dall'antipasto pomodoro, mozzarella, basilico al gelato pistacchio, limone, fragola. Mai il secondo. Con lui si rideva e si scherzava. Andati via i cortigiani, di notte il re si ritrovava da solo con i suoi soldi. Mi pare umano che cercasse di svagarsi. Ma non si è mai permesso di chiedermi il numero di cellulare di una ragazza”.

Spazio poi, per un aneddoto molto personale: “Mi diede 3 milioni di euro. Per non farmi fallire. La metà se la trattenne Emilio Fede che intercedette a mio favore. Nella lettera c'era scritto che avrei restituito il prestito, senza interessi. Me lo impedì la giustizia, facendomi fallire”.

Gli anni d’oro di Lele Mora

Il ricordo, poi, va al periodo in cui Lele Mora era "il papa" dello show business, arrivando in 40 anni di attività a diventare l'agente di oltre 500 star fra le più amate dal pubblico. "L'80 per cento dei palinsesti televisivi dipendeva da me", ha confidato ancora l'ex manager dello spettacolo che aveva perfino un suo aereo privato, "per portare gli ospiti nella sua villa in Sardegna, ma anche Dustin Hoffman negli Stati Uniti e Leonardo DiCaprio a Parigi. Oggi faccio il talent scout e mi occupo di star internazionali".

"Fui anche sposato, da giovane. Andai ad abitare a Madonnina di Prabiano, tra Villafranca e Valeggio, dove ospitavo Patty Pravo, Maradona, la Bertè da poco sposata con il tennista Björn Borg, e il figlio di Alain Delon, Anthony”, ha ricordato: “Eh, ho perso il conto di quelli che venivano lì: Sylvester Stallone, Fiorello, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Ornella Muti, Pamela Prati, tutte le ragazze di Non è la Rai, Pierre Cosso, il protagonista del Tempo delle mele, e Clayton Norcross, il Thorne di Beautiful. Ogni giorno era un set diverso".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vita da talent scout

Oggi Lele Mora si dedica alla sua attività da talent scout anche se non ha più una sua agenzia: “Mi occupo di star internazionali. Nel 2019 ho portato Madonna all'Eurovision. Lavoro con i Gente de Zona, un gruppo musicale cubano, quello di Bailando. Hanno raggiunto 25 miliardi di visualizzazioni su Youtube”, ha affermato: “Due anni fa un capo di Stato di cui non posso fare il nome voleva invitare Lady Gaga a una cena riservata in Cecenia. Gli organizzatori si rivolsero a me: accontentati. Ho trascinato Paris Hilton e Pamela Anderson a Kiev per l'elezione di Miss Ucraina”.