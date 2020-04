Adriana Volpe smentisce le voci di crisi con il marito Roberto Parli

Adriana Volpe torna ribadire con forza la solidità del suo rapporto con il marito Roberto Parli. I due sono distanti, lui è in Svizzera per gestire una “situazione un po’ complicata”, aveva già detto la conduttrice durante una diretta Instagram con l’ex coinquilina del GF Vip Antonella Elia. Ma le voci di una crisi tra i due sono continuate, alimentate anche da un dettaglio che aveva scatenato i pettegoli: Adriana Volpe non seguiva il profilo Instagram del marito (casualità o intenzione?). Per non parlare poi del rapporto con il bellissimo modello veneto Andrea Denver dentro la Casa.

“Roberto ha ammesso di aver avuto una ‘botta di gelosia’ esagerata rispetto a Denver ed alcune volte scrive commenti un po’ di pancia, forse senza riflettere sul riverbero che gli stessi possono avere sotto il profilo mediatico. Mi hanno raccontato che, durante la mia permanenza al Grande Fratello, aveva disattivato i commenti sotto ai suoi post Instagram ritenendo che la sua ironia non venisse compresa ed apprezzata dal pubblico”, ha detto Adriana Volpe in un’intervista a Il Giornale.

Parlando con la giornalista, la conduttrice ha rimarcato anche la particolarità del rapporto con il marito: “Devi considerare che abbiamo sempre vissuto distanti per ragioni lavorative e lui raggiungeva me e Gisele a Roma solo nei fine settimana. La gelosia non può trovar respiro con tanta distanza chilometrica, ma è la fiducia reciproca che ha sempre tenuto saldo il nostro rapporto. Per quanto attiene il seguirsi sui social, non avendo troppa dimestichezza con la tecnologia, ho avuto un problema di cui neanche mio marito si era accorto fino a quando non l’abbiamo letto on line, ma ho sistemato tutto in un giorno”.

Intanto, lasciatasi alle spalle l’esperienza del Grande Fratello Vip come pure la Rai (e Magalli, che aveva fatto sapere di voler chiedere scusa ma lei ha confermato che non c’è stato da allora nessun contatto tra di loro), Adriana Volpa è pronta per buttarsi in “una avventura lavorativa che, diciamo, è già ai blocchi di partenza con l’arrivo dell’estate”.