Anna Pettinelli: "A Stefano scrivono porcate di ogni genere, ripigliatevi!"

Si è riaccesa la fiamma tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi, forse un po' affievolita fino a qualche mese fa, prima di sbarcare a Temptation Island Vip. Il reality li ha messi a dura prova, ma eccoli ora più innamorati di prima e pronti al grande passo (o almeno lui).

"Ci cerchiamo di più - racconta la speaker al settimanale Chi - In ogni senso. Sia al telefono, con mille telefonate, sia fisicamente". Progetti per il futuro? "Il mio è la dieta - continua - Il suo è tatuarsi 'Anna Agàpe', che tradotto dal greco vuol dire 'Amore smisurato per Anna'. Idea sua".

La gelosia resta fuori dalla porta, anche se 'bella patata' svela alcuni retroscena piccanti che riguardano il profilo social del compagno: "Resto convinta che a Cecilia Stefano piacesse, come piace a quelle che su Instagram gli scrivono porcate di ogni genere. 'Mi ti farei', 'ti voglio', o mandano anche foto sexy. Ma ripigliatevi!". Infine un commento sull'addio tra Pago e Serena: "Lei non si è resa conto di quello che ha fatto. E' entrata come una bambina nel 'Paese delle meraviglie'. Tengo a lei, ma ha buttato in pasto in televisione la sua storia d'amore in modo letale. Pago può essere l'uomo più 'palloso' del mondo, quello che volete (a me sta molto simpatico), ma non si fa. Spero che possano trovare la serenità". Come lei e Stefano, aggiungiamo noi.