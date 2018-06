Anna Tatangelo: "Con Gigi rapporti sereni, voglio un altro figlio"

(Nel video in alto, Anna Tatangelo si racconta in versione mamma)

Anna Tatangelo a cuore aperto. Intervistata a "Mattino 5", la cantante di Sora fa un bilancio del suo presente professionale e sentimentale: alle spalle la storia con Gigi D'Alessio, finita ormai lo scorso anno; nel futuro una vita da costruire accanto al figlio Andrea e magari, chissà, un altro bebè. “Nella mia vita non ho lasciato indietro nulla perché ho sempre fatto tutto con amore. Ho sempre creduto a tutto quello che ho fatto per cui non rimpiango niente".



"In passato ho sofferto per le critiche, oggi non lo farei"

"Se tornassi indietro cercherei soltanto di godermi di più quello che di bello mi è capitato perché tante cose, soprattutto lavorativamente parlando, le ho vissute sempre con tanta ansia. Ho fatto sette Festival di Sanremo però, in ogni festival, c’era qualcosa da criticare dal testo sul mio amico, all’omosessualità, al sul vestito, piuttosto che al trucco…ecco magari ho dato peso a delle critiche che se me le facessero oggi direi: “Vabbè de che stamo a parlà”



Alla conduttrice Federica Panicucci che le domanda se avesse mai avuto paura dei cambiamenti che stava vivendo nella sua vita, Anna risponde: “Le paure ci sono, guai se non ci fossero altrimenti non scopriresti tante cose di te. La mia grande fortuna è di avere una famiglia accanto. Il fatto di ritrovarmi spesso a Sora dai miei, nella casa dove sono cresciuta, avere mia madre e mio padre che mi vengono a trovare, avere la famiglia che ancora mi protegge anche adesso che sono grande è importante”.

"Tra me e Gigi il rapporto è sereno"

Parlando del suo ex compagno, il cantante napoletano Gigi dichiara: “Il rapporto con lui è molto sereno. C’è stima, c’è affetto e anche tanta voglia di capirsi. Nella mia canzone dico che c’è tempo per aspettare, c’è tempo per decidere, c’è un tempo per tutto ecco, questo tempo ci racconterà quello che succederà”.

Anna Tatangelo in versione mamma

Infine, parlando del figlio e del suo futuro di mamma afferma: “A mio figlio insegno il rispetto di tutto e il senso della gratitudine. Dire grazie racchiude un modo di porsi e di rispettare gli altri. Nel mio futuro mi vedo ancora mamma. Io faccio come Benjamin Button: sono nata vecchia per tornare giovane. Se Dio vorrà farò altri figli. Penso sia una delle cose più belle della vita perché io sento che mio figlio mi riempie l’anima. E’ il mio primo pensiero appena mi sveglio e l’ultimo di quando vado a dormire”.