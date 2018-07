Asia Argento ricorda Bourdain: il post su Instagram

Il V canto dell'Inferno di Dante, quello d'amore e morte di Paolo e Francesca, per ricordare il compagno scomparso. Asia Argento torna a dedicare un pensiero a Anthony Bourdain, morto suicida lo scorso giugno in una stanza d'albergo a Kaysersberg vicino a Strasburgo, in Francia.

L'attrice, che solo pochi giorni fa ha condiviso sui social un documento contenente gli sfoghi e le riflessioni sulla vita e sulla morte dello chef, sceglie di farlo attraverso due terzine dell'opera di Dante, con la risposta di Francesca al Poeta che le chiede come sia nato l'amore con Paolo: "Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice ne la miseria; e ciò sa 'l tuo dottore - riporta Asia Argento nella didascalia del post pubblicato su Instagram, una foto di lei e Bourdain sorridenti a bordo di un'automobile - Ma s'a conoscer la prima radice del nostro amor tu hai cotanto affetto, dirò come colui che piange e dice".