Gf Vip, Asia Valente ci ricasca: usa di nuovo la parola "down" in modo offensivo (VIDEO)

Al Grande Fratello Vip Asia Valente ci ricasca e pronuncia di nuovo la parola "down" in modo inappropriato e offensivo. E' successo nella giornata di ieri, quando la ragazza ha apostrofato così il coinquilino Sossio Aruta dopo che quest'ultimo l'aveva colpita con un gavettone. Resasi conto dell'errore, Asia è scoppiata in lacrime. In tanti, su Twitter, chiedono la squalifica.

Asia verrà squalificata?

Subito dopo aver commesso il fatto, Asia è corsa in Confessionale per raccontare quanto accaduto e poi ha cercato sostegno nei coinquilini. "Io mi controllo - ha detto l'influencer 23enne tra le lacrime - Mi ha fatto il gavettone e io ho detto quella parola. Sto facendo tanto per concentrarmi su quello che dico. Io ho un lessico così... Mi controllo a dire le cose che non devo da quando sono qui. Ci sto lavorando, ce la metto tutta. So che non dovrei dire termini che invece mi escono. Lui ha fatto un gavettone e ha bagnato tutte quante".

E adesso in rete c'è chi ha organizzato persino una petizione per chiedere che la ragazza venga eliminata, così come è stato in passato per Salvo Veneziano e Clizia Incorvaia, il primo accusato di sessismo e la prima di aver apostrofato un coinquilino con la grave frase "Sei un maledetto, un pentito di mafia, un Buscetta. E io non parlo con i pentiti". Staremo a vedere che cosa accadrà in occasione della prossima puntata della trasmissione, in onda mercoledì 11 marzo 2020.

La rabbia di CoorDown

Già in occasione dell'ultima puntata del reality show di Canale 5, Asia era stata rimproverata da Alfonso Signorini, che l'aveva invitata a scusarsi pubblicamente con le persone con sindrome di Down. Peccato che lei, in un primo momento, aveva dimostrato di non aver compreso il suo errore e si era scusata con Sossio, che aveva apostrofato come "Down". A condannare la ragazza era stato anche CoorDown - Coordinamento delle associazioni delle persone con sindrome di Down - con il volto della presidente Antonella Falugiani: "Le scuse di Asia? Penso sia abbastanza evidente il fatto che ha peggiorato la situazione, perché ha pensato, dicendo Down, di offendere lui - ha dichiarato Falugiani a Today il giorno dopo la puntata - Preferisco non esprimermi ulteriormente, ma apprezzo che Signorini abbia cercato di far capire che termini di quel tipo sono usati ma è bene non usarli". "Non mi interessava la squalifica - ha precisato - Non mi aspettavo niente se non una riflessione, anche perché sono ragazzi giovani e saranno il futuro dell'Italia".