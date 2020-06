Maria Elena Boschi e Giulio Berruti non si nascondono più: primo bacio e presentazioni in famiglia (FOTO)

Dopo i pettegolezzi, adesso parlano i fatti. O meglio, le fotografie. E' stato immortalato il primo bacio tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. A paparazzarlo è il settimanale Chi che ha pizzicato l'attore e la parlamentare di Italia Viva durante una romantica cena a Roma.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Non solo. La relazione - tenuta al riparo dai riflettori per lungo tempo - sarebbe già molto avanti, tanto che sarebbero arrivate persino le presentazioni in famiglia. Stando a quanto spiegato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, infatti, a cena con loro c'era anche il padre di lui. La coppia sarebbe uscita per una passeggiata con il cane e poi la serata si sarebbe conclusa all'insegna della passione: con il primo bacio pubblico.

Le immagini danno finalmente concretezza a pettegolezzi che si rincorrevano da tempo. Già un anno fa l'ex ministro e il bel Giulio erano stati immortalati insieme, in occasione di un party a Milano, poi romantiche gite in moto, pranzi vista mare e a marzo, con l'arrivo della primavera, abbracci appassionati a Fregene. "Sono innamorati", azzardava il settimanale Diva e Donna, anticipando tutti.

Chi è Giulio Berruti

Ma chi è Berruti? Se di Boschi sappiamo molto - è capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati dal 24 settembre 2019, ex ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento - lui, occhi di ghiaccio e fisico scultoreo, è noto principalmente al pubblico televisivo. Diventato famoso nel 2007 grazie alla serie “La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa” nel ruolo del marchese Andrea Van Necker, è comparso anche in “Matrimoni e altre follie” e in “Squadra antimafia - Il ritorno del boss”, del quale è stato protagonista raccogliendo il testimone di Marco Bocci.

Nel 2018 ha vinto il talent show "Dance Dance Dance" insieme all’attrice Cristina Marino. Berruti è laureato in Odontoiatria e protesti dentaria e specializzato in Ortodonzia. Insomma, un talento poliedrico che ha fatto perdere la testa alla bella Maria Elena.