Caterina Balivo: "L'addio a Detto Fatto? Mio marito mi ha appoggiata subito"

Grazia ha incontrato Caterina Balivo a Milano, alla vigilia dell’annuncio ufficiale del suo nuovo programma “Vieni da me”, in onda da settembre tutti i giorni alle 14 su Rai Uno.

«Non ci ho dormito per tanto tempo - ha spiegato la conduttrice napoletana - Negli ultimi mesi continuavo a sognare i miei collaboratori di Detto Fatto. Quando ci siamo salutati, piangevamo tutti. Sei anni fa, quando ho cominciato quel programma, si registrava fino a tardi e dovevamo supplicare gli ospiti per venire da noi: adesso c’era la fila. Ho avuto tante soddisfazioni, ma so anche che Detto Fatto, come un figlio che diventa grande, può camminare da solo».

Al magazine diretto da Silvia Grilli ha rivelato: «Quando ho parlato del progetto a mio marito (lo scrittore e finanziere Guido Brera, ndr), mi ha appoggiata subito e ha accettato di venire a Roma: lui sa che ho bisogno di nuove sfide. “Allora più in là facciamo anche un terzo figlio”, l’ho incalzato. “No, su questo non ti sostengo”, mi ha risposto. Mi ha fatto ridere, ma io rilancio sempre».

«Il trasloco è la fonte di stress maggiore dopo morte e divorzio, ma nella vita ne ho fatti tanti e ogni volta mi sono trovata bene. Oggi c’è malinconia, forse perché Milano è il luogo in cui ho formato la mia famiglia. In questi mesi abbiamo compilato un foglio con “i pro e i contro” sul trasferimento. I vantaggi non hanno vinto, ma è bene averli ben presente. L’idea che in un’ora posso andare a Napoli a pranzo da mia madre o da mia sorella Francesca, che fa la pediatra, mi ripaga di tutto. E poi avrò un cielo blu, non grigio come qui. Chi è disperata è mia sorella minore, Sarah. Fa l’architetto e rimane sola a Milano», ha aggiunto.