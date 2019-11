Raoul Bova in lutto, Chiara Giordano replica alle critiche: “La vita vera non è sui social”

Il grave lutto che ha colpito Raoul Bova è diventato pretesto per criticare Chiara Giordano quale autrice di un post da qualcuno considerato inappropriato nel giorno in cui veniva diffusa la notizia della morte della madre del suo ex marito.

Nell’ultima pubblicazione social la ex concorrente di Amici Celebrities si è mostrata sorridente prima di uno show danzante, immagine che non è piaciuta a qualcuno. “Ti seguo e sei molto carina ma questa foto avresti potuto evitarla, almeno in questo giorno”, ha scritto una utente a cui Giordano ha risposto con estrema franchezza: “Grazie, apprezzo, credimi il rispetto c’è stato. Non tutto si comunica in tempo reale e la vita vera non dovrebbe essere quella dei social ma quella vera”.

La gentilezza della replica ha spinto qualcuno a farlo notare: “Avevo pensato anche io ad una mancanza da parte tua, ma la tua risposta, cordiale e gentile, intelligente come tuo solito, mi ha fatto sentire piccola piccola” è stata l’osservazione di una fan a cui è seguito un altro pensiero della ex moglie di Raolu Bova. “Purtroppo si pensa che i social siano sempre in sync con la vita ma non è così… poi se uno ne parla è perché ne parla se non ne parla allora non va bene...aiutoooo! Io nei social metto il bello le cose dolorose e intime le ho sempre tenute per me”, ha ribadito Chiara Giordano, cordiale nell’affrontare con estremo tatto un argomento tanto delicato.

La storia d’amore tra Raoul Bova e Chiara Giordano

Raoul Bova e Chiara Giordano sono stati sposati per 13 anni, dal 2000 al 2013, e hanno avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco. In una recente intervista la ex concorrente di Amici Celebrities ha raccontato di aver conquistato l’ex marito grazie a un ballo: “Eravamo a casa con sue amici. A un certo punto ho iniziato a ballare il Meneito e lui credo si sia sentito un ragazzo normale che guardava una ragazza semplice che non aveva velleità artistiche o professionali, ma pensava alla sua laurea. Semplici come eravamo noi”, ha ricordato Chiara Giordano che ha una laurea in veterinaria e varie esperienze come autrice televisiva e cinematografica.

Oggi i rapporti tra Chiara Giordano e Raoul Bova sono sereni, ulteriore motivo per non dubitare neppur lontanamente che la pubblicazione di un post possa costituire mancanza di rispetto nei confronti del dolore dell’ex marito.