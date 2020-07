Claudia Galanti si racconta in tv dopo la morte del padre: "Non andavamo d'accordo"

La notizia della morte improvvisa del padre di Claudia Galanti ha fatto il giro dei social in poche ore. L’uomo è scomparso a 69 anni, cogliendo di sorpresa la showgirl che della perdita ha preferito non parlare fino ad oggi, quando ha raccontato di lui e del loro rapporto tutt’altro che facile nel programma ‘Ogni Mattina’ su Tv8.

Claudia Galanti e il rapporto con il padre

Intervistata da Adriana Volpe, Claudia Galanti ha ripercorso l’infanzia e l’adolescenza difficile in Paraguay, segnate dalla separazione dei genitori e dalla morte della madre. “Lui non ha avuto il coraggio di gestire situazioni forti”, ha detto del padre: “Ho dovuto caricarmi addosso il peso della famiglia e dei miei fratelli quando io avevo 17 anni e loro 7. Allora mi sono allontana e dal Paraguay sono partita per Miami”. Determinante per la decisione i rapporti difficili con l’uomo: “Non andavamo più d’accordo, da lui subivo pressioni che non erano per la mia età”, ha confidato ancora la showgirl che solo da adulta, da madre, ha provato a riallacciare i rapporti affinché i suoi figli avessero un nonno.

“L’ultima volta che l’ho visto è stato anni fa, è venuto a Milano quando è mancata mia figlia”, ha raccontato ancora Claudia Galanti che, senza addentrarsi sulle cause del decesso, ha poi spiegato che la scomparsa del padre non potrà essere commemorata con un funerale a causa della pandemia che in Paraguay è ancora drammaticamente persistente.

La morte della figlia Indila

L’intervista è stata poi l’occasione per ricordare la piccola Indila Carolina Sky, scomparsa a soli 9 mesi il 3 dicembre 2014: “Ha vissuto nove mesi e quindi i ricordi non sono molti. In casa la ricordiamo sempre. I suoi primi passi, cioè quando gattonava, mi sono rimasti in testa”, ha confidato la showgirl parlando della terzogenita avuta dall'ex marito Arnaud Mimran (dopo Liam Elijah e Tal Harlow) su cui di recente si è detta pentita per non aver proceduto con l’autopsia subito dopo il suo decesso avvenuto per soffocamento a causa di un batterio.