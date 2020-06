"Amministrazione di Gori scandalosa", e Cristina Parodi sbotta per difendere il marito

Siamo abituati a vederla sobria e contenuta, ma guai a toccarle la famiglia e, soprattutto, il marito Giorgio Gori, sindaco di Bergamo che negli ultimi mesi si è trovato alle prese con l'emergenza coronavirus. Ieri sera Cristina Parodi ha replicato a tono ad un follower (che ha tutta l'aria di essere fake, ndr) colpevole di aver criticato l'amministrazione comunale dell'ex produttore televisivo.

Cristina Parodi difende Giorgio Gori

Tutto è cominciato nel pomeriggio, quando Cristina si è immortalata durante l'opening di una mostra fotografica, una delle prime dopo la crisi sanitaria. "Prima inaugurazione post covid a Bergamo di una mostra - scrive la giornalista e neo stilista - Il distanziamento e le mascherine non fermano la cultura #fase3 #siricomincia #bergamo #lamiacitta". A stretto giro è arrivato l'attacco di un follower. "La smetta di rompere i maroni ai bergamaschi - si legge- In sottofondo c'è una scandalosa amministrazione di un sindaco che mette la museruola alla stampa locale, la schifezza di una città allo sbando e la pubblicità di sottofondo a degli abiti che non mi metterei neanche se regalata (cosa che hanno fatto tante)". Il riferimento è a Crida, brand di moda lanciato da Parodi in questi mesi insieme alla socia Daniela Palazzi.

"Nessuno le regalerà un abito Crida - risponde la conduttrice all'hater - Stia pur certa. Quanto a Bergamo io sono fiera di avere un sindaco che sta aiutando la città a risollevarsi. Quello che ho postato è solo uno dei tanti esempi di rinascita".

Cristina Parodi: "Gori sempre in prima linea nella lotta all'emergenza"

Non è la prima volta che Parodi, first lady bergamasca, prende le difese del marito. Già in questi mesi aveva raccontato lo stato d'animo vissuto dall'esponente PD. "Non si è mai fermato un attimo dall’inizio di questa epidemia - ha confidato nel pieno dell'emergenza - Lavora dal mattino alla sera sempre in prima linea, come se questo virus non potesse toccarlo. Sono preoccupata per lui, ma so che non potrei mai convincerlo a fermarsi". E ancora, tempo dopo, ha confessato un episodio che le è rimasto nel cuore: "È accaduto una sera di due mesi fa, circa, quando è tornato a casa stravolto dicendomi che le vittime di Coronavirus nella nostra provincia erano almeno cinque volte di più di quelle stimate dalle fonti ufficiali".

L'amore tra Gori e Parodi

Gori e Parodi hanno festeggiato lo scorso primo 24 anni di matrimonio. La coppia ha tre figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. Il segreto di un rapporto così duraturo? "Avere un progetto comune", ha raccontato lei qualche tempo fa. “Giorgio mi riempie la vita. È la persona con cui sto più volentieri e con cui sto meglio. Non vorrei avere nessun altro uomo al mio fianco".