Fanny Neguesha è incinta

Cicogna in arrivo per Fanny Neguesha. La modella belga, 28 anni, balzata alle cronache alcuni anni fa per una relazione – tira e molla – con il calciatore Mario Balotelli, aspetta il primo figlio da un altro Mario, Lemina, ex centrocampista bianconero e militante nel Southampton.

La notizia è arrivata ieri via social. La futura mamma, infatti, ha condiviso il lieto annuncio su Instagram: “Sto vivendo un momento della mia vita che mi renderà una persona nuova e non avrei potuto avere un compagno migliore di te Mario Lemina per affrontare questa meravigliosa avventura che la vita ci offre”. A corredo del post, uno scatto del pancione baciato da Lemina.

Nessun dettaglio aggiunto sul sesso del bebè, né sui tempi della gravidanza. Ma la rotondità del pancione sembra suggerire che l'ex naufraga dell' "Isola" sia intorno al quinto mese di dolce attesa.

Poi la dedica al compagno: “Tutto comincia quando incontri l'amore vero – si legge ancora - Vivi un'avventura meravigliosa che lascia il posto a una felicità sconosciuta. Lui mira a darti la forza necessaria per affrontare gli ostacoli che la vita presenterà, ma prima di tutto ti farà vivere i suoi istanti più belli. Ho avuto tanti progetti, ma non mi aspettavo che Dio mi riservasse un progetto molto più ambizioso di quelli ai quali di solito io presto attenzione”.