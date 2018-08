Federica Pellegrini compie 30 anni: la festa a sorpresa e il bagno in vasca (di palloncini)

Auguri a Federica Pellegrini! Oggi la campionessa di nuoto miranese compie 30 anni e sin dalla mezzanotte di oggi, 5 agosto, sta festeggiando un compleanno così speciale che si porta dietro una carriera costellata di successi.

Stanotte la nuotatrice miranese è stata celebrata dalle sue compagne della Nazionale impegnate negli Europei di Glasgow, con una festa a sorpresa nella camera d’albergo che le ospita. Il party è stato condiviso con svariate storie Instagram: trombette, un enorme pallone a forma di 30, cappellini in testa e brindisi sono stati i dettagli di festeggiamenti improvvisati che hanno regalato tanti sorrisi.

E poco fa, ecco che la festeggiata ha regalato ai follower uno scatto curioso sì, ma ben esaustivo del fascino e della sensualità della neotrentenne: “30 is the new 18”, ha scritto Federica in calce alla foto che la vede immersa in una vasca da bagno piena di palloncini colorati.

E allora buon compleanno, campionessa, e che altri 100 di questi giorni arrivino ad arricchire una vita che è già un orgoglio tutto italiano.