Festa della mamma, carrellata di auguri 'vip' su Instagram (foto)

Da Vladimir Luxuria a Salvo Sottile, da Mara Venier a Federica Pellegrini, oggi 10 maggio Festa della mamma tutti festeggiano la persona più importante della propria vita anche se a volte, purtroppo, è volata in cielo. Da questa mattina Instagram è stato inondato di messaggi di auguri da parte dei personaggi famosi che hanno postato le foto con la propria mamma o anche con la propria compagna che li ha resi padri o li stanno per far diventare genitori. Un omaggio ad dono più grande: la vita.

La tenera dedica di Mara Venier

Tante le dediche cariche di affetto come quella di Mara Venier che sul proprio profilo ha scritto: "Mammina mia, stanotte ti ho sognata e mai come oggi ti sento vicina ... mi manchi immensamente da togliere il respiro". La conduttrice di Domenica In ha spesso ricordato l'amore ed il legame con sua madre, la signora Elsa, scomparsa nel 2015. La mamma di Mara Venier, malata di Alzheimer, era stata il motivo per il quale la conduttrice aveva preferito allontanarsi dalla tv per qualche tempo, per stare con lei e poterla assistere fino alla fine.

Carrellata di auguri dai vip

Ma le dediche sono davvero tante. Eccone alcune. "Sei sempre stata al mio fianco... abbiamo lottato, riso, pianto, discusso, ma sopratutto ci siamo amate e ci amiamo con tutto il nostro cuore. Abbiamo scritto due libri insieme e più che mai ci siamo confrontate" - scrive invece Vanessa Incontrada - "Adesso ho 41 anni e confermo l’amore che ho sempre nutrito, nutro e nutriró per te mamma Alicia. Te quiero con toda mi alma, feliz día de la madre. Per sempre tua". "Auguri a tutte le Mamme. - scrive Alfonso Signorini, con tanto di foto in versione 'baby': - A chi lo è, a chi lo sarà, a chi vorrebbe ma non può, a chi non lo è più. E un pensiero a noi figli: abbiamone cura. Sempre e per sempre". "Auguri mammina mia ... - scrive Paola Caruso a corredo della foto con sua madre e il suo bimbo Michelino - Da mamma a mamma ti amo da morire. Solo ora che sono mamma capisco tante cose, quante gioie, quanto amore, quanto sacrificio,e mille altre cose. Questo vuol dire essere mamma". Auguri a tutte le mamme.