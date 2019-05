Francesco Renga si commuove ricordando la madre: “Una ferita che non si è mai rimarginata”

(Francesco Renga parla dei suoi genitori nell'intervista rilasciata a 'Verissimo')

Francesco Renga è stato tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 25 maggio. Il cantante, superata la soglia dei 50 anni, ha tracciato un bilancio professionale e personale della sua vita e ha raccontato come si senta molto più sereno rispetto a un tempo, consapevole di essere fortunato per aver esaudito il sogno di fare della musica il suo mestiere.

Francesco Renga ricorda la mamma:“Qualcosa che mi ha lacerato”

Un momento di particolare commozione ha segnato l’intervista quando Francesco Renga ha ricordato la mamma Jolanda, scomparsa diversi anni fa. “Mio padre quando va a trovare mia sorella la scambia per mia mamma”, ha confidato il cantante parlando del padre 90enne, malato di Alzheimer: “Le assomiglia molto. (La sua scomparsa, ndr) è stato qualcosa che mi ha lacerato. Una ferita che non si è mai rimarginata. Con i figli ho smesso di essere io figlio, sono diventato genitore e sono stato costretto ad affrontare questa cosa”. A lei, ma anche al padre, Renga ha dedicato la canzone dell’ultimo Sanremo, ‘Aspetto che torni’. “È una canzone che parla di mio padre in prima persona, è lui che in realtà aspetta che torni… Lui ha 90 anni, è malato di Alzheimer e vive in questo suo mondo in cui c’è solo mia madre, ancora adesso”.

Francesco Renga parla di Ambra Angiolini: “Ci vogliamo bene"

Con la ex compagna Ambra Angiolini, madre dei suoi due figli Jolanda e Leonardo, Francesco Renga oggi ha un ottimo rapporto: “L’amore e il volersi bene non è mai staio messo in discussione. Rispetto, amore e famiglia sono sempre stati al centro. Il fatto che ognuno di noi si sia rasserenato dal punto di vista affettivo è servito molto”, ha dichiarato il cantautore, confermando le dichiarazioni che la stessa Ambra aveva reso di lui e su di lui nell’intervista rilasciata a Verissimo a marzo scorso.