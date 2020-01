Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati? Il dolce indizio social

Dopo le voci che insinuavano il sospetto di un forfait, alla fine anche Georgina Rodriguez è pronta a salire sul palco dell’Ariston come primadonna che affiancherà Amadeus in una delle cinque serate del Festival di Sanremo.

Indicata prevalentemente come ‘la fidanzata di Cristiano Ronaldo’, arriva adesso, a pochi giorni dall’inizio della kermesse canora, il dettaglio social che lascia immaginare un cambio dello status civile della modella ed ex ballerina argentina che potrebbe essere diventata moglie del campione della Juventus lontano dal clamore mediatico.

Georgina e Ronaldo si sono sposati?

Ieri, 27 gennaio, Georgina Rodirguez ha compiuto 26 anni e un post con le foto e un video della festa celebrata in famiglia con Cristiano Ronaldo e i loro figli ha fatto da cornice al messaggio condiviso dalla modella.

“Felice per me, molto felice. Non posso chiedere di più della mia vita. Tanta salute per la mia famiglia e per me poter sempre goderne. Grazie a tutti per i vostri migliori auguri, fiori e tanto amore. E grazie a mio marito per avermi dato il meglio della vita, i nostri figli. Li adoro”: così Gerogina ha ringraziato i fan e si è rivolta al compagno Ronaldo con l’inequivocabile termine “marito” che lascia pensare al matrimonio avvenuto in gran segreto. “Ti auguro una buona giornata! Sei una moglie fantastica e una madre eccellente per i nostri figli. Ti amo così tanto tesoro!”, la risposta di Cristiano che ancora non si sa se presenzierà o meno in platea al Festival per applaudire la “moglie” di cui è tanto innamorato.

Ronaldo e Georgina, il gossip sul matrimonio segreto

Le indiscrezioni sulle nozze segrete tra Ronaldo e la compagna Georgina circolano da qualche mese, rilanciate da Novella 2000 secondo cui la coppia si sarebbe sposata in gran segreto in Marocco con una cerimonia blindatissima. La decisione tanto affrettata sarebbe stata dettata anche dal rapporto molto stretto che Cristiano ha con la madre, Dolores Aveiro, che pare provi una certa gelosia verso suo figlio.

“Non mi stupisco di queste nozze e di questa regia. Avevo capito tutto già dal 29 agosto scorso. Quel giorno CR7 è andato a Madeira dai suoi avvocati e ha cambiato il testamento per tutelare anche Georgina”, ha rivelato una persona molto vicina alla famiglia di Cristiano Ronaldo: “Prima di allora il suo patrimonio sarebbe stato gestito da sua madre, mentre quel giorno cambiò alcune disposizioni e inserì la madre di sua figlia, che per lui è la madre anche degli altri figli, perché si occupa anche di loro”.

Ad oggi, però, i diretti interessati non hanno mai confermato né smentito le presunte nozze, ma il riferimento al “marito” dell’ultimo post concede la convalida al grande passo che formalizza il loro amore.