Isola dei Famosi: Francesco Monte crolla in lacrime, Paola lo "consola"

Quattro anni d'amore non si dimenticano facilmente. Soprattutto quando la storia finisce in maniera turbolenta. Lo sa bene Francesco Monte che, volato all'Isola dei Famosi per dimenticare la sua Cecilia Rodriguez, naufraga nel mare dell'Honduras in balìa dei ricordi.

Al terzo giorno di reality, Monte si siede in totale solitudine sulla spiaggia di Cayo Cochinos. Pensa e ripensa, poi scende una lacrima. "Ho avuto un momento mio", spiegherà in confessionale.

C'è poco da fare: la ferita brucia ancora. Sono passati solo quattro mesi, infatti, da quando la showgirl argentina lo lasciava in diretta al Gf Vip perché innamorata del coinquilino Ignazio Moser. E poco importa se a dividere la coppia oggi ci sono centinaia di migliaia di chilometri. La lontananza, in fondo, è come il vento...

A consolarlo, però, arrivano presto i suoi compagni di gioco. E in particolare Marco Ferri e Paola di Benedetto. Il primo reduce dalla fine di una storia come Francesco, e quindi molto empatico con le vicissitudini sentimentali, la seconda, invece, presunta nuova fiamma del povero naufrago, e quindi abile nell'improvvisarsi sexy psicologa. Tanto che riesce a strappargli un sorriso: "Ok pensare a cose intime e private, ma nel modo giusto", "Grazie dottoressa".