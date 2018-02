Isola, Francesca ossessionata dalla chirurgia: "Una rivincita dopo un momento difficile"

"Prendo un appuntamento per fare un intervento e mi sento bene. Sento che c'è qualcuno mi aiuta, chirurgicamente, mi appaga". Così Francesca Cipriani spiega a Marco Ferri, suo compagno sull'Isola dei Famosi, l'ossessione per la chirurgia estetica. Esuberante, sempre sopra le righe, la bombastica ex gieffina vive i "ritocchini" come una rivincita dopo le vessazioni subite dai bulli in età adolescenziale.

"E' vero, mi rendo conto che non ho più 12 anni - confida Francesca - Ma è come una rivincita, ho bisogno di migliorare sempre. E' come se mettessi una barriera così nessuno può dirmi niente. Io agli altri non vedo difetti, li vedo tutti su di me". Da ragazzina, infatti, Francesca è finita nel mirino del bullismo: "Mi dicevano che facevo schifo, mi sembra di rivedere ancora le loro facce". Marco la consola: "Credimi che non ce n'è proprio bisogno. Sei molto più carina senza trucco che con tutti i ritocchini che ti fai. Devi imparare a sentirti bene come sei".