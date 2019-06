Katia Follesa in ospedale: "Il mio cuore ha bisogno di coccole"

Attraverso il profilo Instagram Katia Follesa ha reso partecipi i follower del delicato momento che sta attraversando a causa dei suoi problemi di salute. La comica e conduttrice televisiva, lanciata da ‘Zelig’ in coppia con Valeria Graci, è affetta da una patologia congenita, “una cardiomiopatia ipertrofica ereditata dal padre”, come lei stessa ha raccontato qualche tempo fa, che adesso è stata causa del recente ricovero in ospedale.

Katia Follesa ricoverata in ospedale: la foto e il messaggio su Instagram

“La vera preoccupazione è il mio naso è che sono a digiuno da due giorni”, ha esordito ironicamente Katia Follesa nel messaggio social in cui dà notizia del suo ricovero in ospedale per sottoporsi alle cure necessarie al suo “cuore che ogni tanto richiede coccole”.

“Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita! Attraverso la ricerca ho imparato molte cose soprattutto a prendermi cura di me in particolare del mio cuore che ogni tanto richiede coccole!”, si legge nel messaggio a corredo della foto che la vede sorridente a letto: “Grazie alla Dottoressa del mio cuore la Cardiologa Serenella Castelvecchio, al Dott. Leorenzo Menicanti il Cardiochirurgo piu affascinante della terra e al Professor Carlo Pappone, luminare dell’aritmologia che ha elaborato il mio cuore con un motore da Formula 1!!!”. Tanti i messaggi di affetto da parte dei fan e degli amici come Nicola Savino, Alvin, Gabriele Corsi che le stanno augurando una pronta guarigione.

Katia Follesa, la malattia raccontata dalla ex comica di Zelig

Katia Follesa ha scoperto nel 2006 di essere affetta da una malformazione congenita, una cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva. Da allora deve sottoporsi a una terapia di cure per tenere sotto controllo la patologia. La comica è legata sentimentalmente al collega Angelo Pisani, conosciuto sul set di Zelig, dal quale ha avuto una figlia, Agata, di 8 anni. La malattia non le ha causato problemi durante la gravidanza e, benché ci fosse il 50 per cento che la piccola la ereditasse, fortunatamente non è successo. L’ipotesi potrebbe però ripresentarsi con un secondo figlio: “Prima lo escludevo, ora non ne sono più così sicura”, ha spiegato Katia qualche tempo fa.