Lapo Elkann si racconta: “Non bevo più, non uso sostanze e ho smesso di fumare”

Sono passati i tempi in cui Lapo Elkann faceva parlare di sé per una vita segnata da eccessi di ogni genere. Oggi il rampollo di casa Agnelli vive un momento del tutto nuovo, una rinascita totale resa possibile soprattutto dalla ferma volontà di liberarsi da tutte le forme di dipendenza che hanno reso difficile il suo passato. In un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, l'imprenditore ha raccontato di questo lungo periodo affrontato come necessario per buttarsi alle spalle un vissuto tanto problematico: “Adesso non uso più alcun tipo di sostanza e sto seguendo con orgoglio il ‘programma dei 12 passi' contro la dipendenza da alcol e droghe, che mi aiuta molto”, ha confidato.

Lapo Elkann oggi: “Non bevo più, non uso sostanze e da due mesi ho anche smesso di fumare”

“Non bevo più, non uso sostanze e da due mesi ho anche smesso di fumare”, ha precisato Lapo Elkann, spiegando anche come in questo periodo così importante della sua vita abbia deciso di allontanarsi da alcuni social network.

“Ho anche deciso di cancellarmi da Instagram e Facebook perché li considero strumenti focalizzati sull’apparenza, sul mettere in mostra una vita che non è sempre quella che realmente si vive. Twitter, invece, è diverso: è utile per poter comunicare ciò che uno pensa o vede e per smentire eventuali informazioni non corrette, quindi anche per potersi difendere”, ha spiegato l’imprenditore, intenzionato a ridare valore agli aspetti più importanti della vita: “Dobbiamo guardare alle nostre vulnerabilità con amore e gentilezza, non con cattiveria e durezza, perché essere vulnerabili, buoni, gentili ed educati sono valori, non difetti. Sono una persona buona, ma non penso di essere né stupido né fesso: nel nostro Paese troppo spesso la bontà è considerata, purtroppo, un segnale di debolezza.

Lapo Elkann sulla sua attività e la fondazione

Lapo Elkann, 42 anni, oggi si dedica alla sua attività imprenditoriale che ha voluto conciliare con l’impegno sociale. "Avevo voglia di mettere insieme tre anime che mi appartengono: il mio impegno sociale, la creatività e la sostenibilità”, ha raccontato: “In Vestiaire Collective ho trovato il partner ideale per condividere questi aspetti e abbiamo dato vita insieme a un progetto ideato da giovani e dedicato ai giovani. Il ricavato verrà devoluto interamente alla mia Fondazione LAPS, Libera Accademia Progetti Sperimentali”.