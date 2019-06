Mariano Di Vaio di nuovo papà: in arrivo il terzo figlio (in tre anni)

Mariano Di Vaio sarà papà per la terza volta. A un anno esatto dalla nascita del suo secondo figlio, il re degli influencer ha annunciato la gravidanza della moglie con una foto che ben esprime la gioia sua e della sua famiglia per la nuova dolce attesa.

“Vedi la nostra pancia? La famiglia sta crescendo velocemente!”, ha scritto il modello e attore a corredo della foto che lo ritrae con i suoi due figli Nathan Leone (2 anni e mezzo) e Leonardo Liam (nato a giugno 2018) e la sua Eleonora che mostra orgogliosa il pancione: “Sta arrivando un altro piccolo pasticcino. Ho sempre sognato di avere una grande famiglia e ci sentiamo davvero fortunati adesso!”.

Mariano Di Vaio ancora papà: terzo figlio in arrivo

Mariano Di Vaio diventerà papà per la terza volta in tre anni. Ancora nulla trapela sul sesso del nascituro e, considerati i due maschietti, chissà se stavolta non sarà una femminuccia. Lui ed Eleonora Brunacci sono sposati dal 2015 e hanno deciso di mettere su casa a Perugia, lontano dai riflettori. “La famiglia è il mio punto fermo, tutto il resto arriva dopo. Se dovessi rinunciare a qualcosa, rinuncerei alle passioni, al mio lavoro”, aveva dichiarato Di Vaio qualche tempo fa. E l’arrivo del terzo figlio non fa che confermare la predisposizione agli affetti più cari di uno degli imprenditori più giovani del mondo.