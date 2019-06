Maxi Lopez, burrasca con Wanda Nara: "Non parlo coi miei figli da tre mesi, dipende tutto da lei"

Avere un rapporto sereno sembra impossibile per Maxi Lopez e Wanda Nara. Un matrimonio fatto di alti e bassi, una fine burrascosa - nel 2013, quando la showgirl si innamorò di Mauro Icardi, allora compagno di squadra e amico di Lopez, con cui oggi è sposata e ha due figlie - poi liti e ripicche che, a quanto pare, ancora continuano.

A pagarne le conseguenze i tre figli dell'ex coppia, Valentino, Constantino e Benedicto (10, 8 e 7 anni), che Maxi Lopez dice di non sentire da mesi. Il calciatore si è sfogato davanti alle telecamere del canale argentino 'El Trece', puntando il dito contro Wanda: "Non parlo coi miei figli da tre mesi e mi mancano. Tutto questo non è colpa degli avvocati, tutto dipende dalla madre, se lei volesse si risolverebbe tutto subito. E spero che si possa risolvere senza avvocati. E' un momento difficile".

Non finisce qui. L'attaccante argentino ha parlato anche di messaggi violenti che arriverebbero sempre dall'ex moglie: "Ho ricevuto anche messaggi aggressivi da parte sua, ma non voglio pubblicarli. Ovviamente se lei lo farà, non posso fare altro".

Wanda Nara, la replica alle accuse di Maxi Lopez

Non è la prima volta che Wanda Nara riceve pesanti accuse da parte dell'ex marito. Stavolta la replica arriva direttamente dall'avvocato della showgirl: "La situazione è sempre la stessa - ha dichiarato ai microfoni di Radio Mitre - Il comportamento del signor Lopez è di non versare gli alimenti. Wanda ha comprato ai bambini dei cellulari così lui può chiamarli e parlare con loro. I ragazzi non avranno mai un divieto o una misura che impedisca al padre di parlare con i bambini. Non so si risolverà la cosa, non faccio previsioni. E quello che è successo nei tribunali non è la migliore immagine. Grazie a Mauro Icardi, i ragazzi si vestono, mangiano, vanno a scuola e hanno le medicine. Maxi non fa nulla per i suoi figli".