Milly Carlucci piange ricordando Frizzi: "Soffro troppo, è una mancanza enorme"

"Tra due giorni sarà un anno dalla scomparsa del nostro adorato Fabrizio", così Mara Venier ha esordito per ricordare insieme a Milly Carlucci - sua ospite a Domenica In - il primo anniversario della morte di Frizzi.

Molto emozionate entrambe, le due conduttrici hanno omaggiato il loro caro amico prima di parlare di Ballando con le stelle, in partenza sanato 30 marzo:

Milly Carlucci, il ricordo di Fabrizio Frizzi: "Una mancanza enorme"

"E' una mancanza enorme - ha detto Milly Carlucci - dico che è impossibile che già sia passato un anno. La sua forza vitale è sempre stata così grande che tu dici è lì, sta facendo cose. Questo è anche un modo per me di svoltare la difficoltà delle grandi mancanze, penso che chi va via, in realtà sia da un'altra parte a fare qualche altra cosa, anche se non possiamo sentirci...".

Quello tra Milly Carlucci e Fabrizio Frizzi, come Mara Venier è tornata a sottolineare, è stato un legame speciale, immenso. Milly Carlucci annuisce e dice: "Siamo stati per tanti anni un team, ci siamo sostenuti a vicenda. Il superare insieme le difficoltà ti aiuta a crescere e crea dei legami. Avevamo tante cose in comune, nei nostri valori personali. Abbiamo condiviso tante cose che per fortuna rimangono e nessuno te le porta via. Sono grandi assenze"

Poi Milly Carlucci ha chiesto di cambiare argomento: "Soffro troppo".