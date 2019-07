Miriam Leone single convinta: "Non mi innamoro da tempo"

Bellissima e con una carriera piena di successi, Miriam Leone non è così fortunata in amore. Single da tempo, l'attrice ha rivelato a Vanity Fair di aver incassato diversi colpi bassi dal punto di vista sentimentale: "Ho sofferto per amore prima di capire cosa fosse l'amore".

Una rarità, così lo vede l'ex Miss Italia: "L'amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un'altra storia che non sempre vale la pena vivere. Non mi innamoro da tempo". Il ricordo dei vecchi amori, invece, è pieno di pathos: "Più mancava un contatto fisico, più mi struggevo. L'amore a una certa età era così: pentimento e dolore. 'Non sarò mai all'altezza', mi dicevo mentre il bello di turno, ignaro, mi passava davanti in motorino".

Single convinta, Miriam Leone non è alla ricerca spasmodica della persona giusta. "Nel mio frigo non manca mai un limone da buttare - ha raccontato ancora, ironica - Nasce giallo, diventa verde, poi fa la muffa. La vita da single, signori, è così. Le zie però, il corredo di nozze tutto ricamato a mano, stupendo, lo hanno messo coscienziosamente da parte. Un giorno, dicono, me lo daranno: ma solo se mi sposo. Non demordono, loro".