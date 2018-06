Pippa Middleton, il dolce annuncio: "Sono incinta"

Continuano a fioccare liete notizie dai membri della famiglia reale inglese, parenti e affini, in questo ricco 2018.

Dopo la nascita del terzo erede di William e Kate e il matrimonio da favola di Harry e Meghan, l’ultima in ordine di tempo riguarda Pippa Middleton che ha annunciato ufficialmente di aspettare un bambino.

A un anno dal matrimonio con il ricco finanziere James Matthews, la sorella della duchessa di Cambridge ha confermato al magazine Waitrose le voci che da qualche settimana la volevano in dolce attesa.

Pippa, 34 anni, ha raccontato di aver superato il terzo mese di gravidanza senza quelle nausee che hanno afflitto la sorella Kate nel periodo della dolce attesa, e da amante dello sport qual è, ha detto di aver rinunciato solo alla corsa, continuando a praticare regolarmente sessioni di yoga e di pilates, ma anche squat e affondi senza esagerazione.

Fondamentale per lei la camminata all'aria aperta con i pesi che ha definito "ottima per liberare la testa e mantenere il corpo attivo".

"Finora mi sono concentrata su glutei, dorsi, pavimento pelvico e interno coscia", ha raccontato la signora Matthews il cui obiettivo è quello di vivere una gravidanza mantenendo uno stile di vita sano e un buon recupero dopo la nascita del primogenito, prevista per il prossimo autunno.

La storia di Pippa Middleton e James Matthews

La relazione tra i due dura da diversi anni. Insieme nel 2012, la loro relazione era naufragata per poi essere riallacciata durante una vacanza a St. Barts e trovare coronamento nel matrimonio nel maggio 2017.

James Matthews, figlio di una facoltosa famiglia inglese, si è ulteriormente arricchito negli anni grazie al mercato immobiliare di Londra e vanterebbe un patrimonio milionario.