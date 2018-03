Il suocero di Pippa Middleton accusato di "stupro di minore"

David Matthews, il suocero di Pippa Middleton, è stato fermato con l’accusa di stupro di minorenne.

Il milionario 74enne è il padre di James Matthews che la sorella di Kate Middleton e cognata del futuro re d’Inghliterrra William, ha sposato nel 2018, e di Spencer Matthews, personaggio televisivo britannico noto per alcuni reality show.

A riportare il fatto è il Daily Mail che data il presunto evento al 1998-1999, quando Matthews si trovava in vacanza in Francia.

Il padre di James, che ha sposato Pippa a maggio dell'anno scorso, è un ex pilota di auto da corsa e dal 1995 è diventato il proprietario di un lussuosissimo resort a St Barths, nei Caraibi.

Secondo il Sun che cita fonti giudiziarie, Matthews è stato arrestato dalla polizia francese all'aeroporto Orly di Parigi martedì 27 marzo, ed è stato posto sotto custodia per 48 ore per poi essere portato davanti alla corte. L’imprenditore ed ex pilota nega ogni addebito.