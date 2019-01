Sara Daniele, lettera per papà Pino: "Vado avanti a testa alta, come facevi tu"

Il 4 gennaio di quattro anni fa, se ne andava Pino Daniele. Il cantante, che ha fatto la storia della musica italiana, è rimasto nel cuore e nei ricordi di tutti, ma soprattutto della figlia Sara che non perde occasione per ricordare il suo 'meraviglioso papà'.

Lo ha fatto anche oggi, in occasione del quarto anniversario dalla scomparsa di Pino Daniele, con una dolce ed emozionante lettera postata su Instagram:

"Sono quattro anni senza te, papà meraviglioso. Passano gli anni ma quello che hai lasciato ad ognuno di noi è sempre presente. Più cresco, e più realizzo e apprezzo l’uomo meraviglioso che sei stato sia come persona, che come padre. Grazie perché tutto quello che mi hai detto e insegnato, lo porto nel mio cuore tutti i giorni",

La figlia del cantante ha poi proseguito accennando alla difficoltà di andare avanti senza la presenza del papà:

"Spesso la gente mi chiede come si fa a gestire un lutto, la risposta è: non si fa, si va avanti. Ed io vado avanti a testa alta sempre, proprio come facevi tu. Ti amo".