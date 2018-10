Selena Gomez ricoverata in ospedale per crollo emotivo: le condizioni

Non c'è pace per Selena Gomez. Dopo i problemi di salute dello scorso anno, in queste ore la popstar ha avuto un nuovo “crollo emotivo” ed è stata ricoverata in una clinica psichiatrica dell’East Coast. La cantante, 26 anni, secondo quanto riporta il sito americano di gossip 'Tmz', soffre di una seria carenza di globuli bianchi e nel 2017 ha avuto un trapianto di rene.

La Gomez ha avuto un primo ricovero in ospedale l’ultima settimana di settembre nel quale le hanno diagnosticato un livello di globuli bianchi troppo basso. È stata dimessa dopo pochi giorni dal Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles (in California), ma alla fine della scorsa settimana è stato ricoverata di nuovo perché i globuli bianchi continuavano a rimanere bassi (il lupus è una patologia antiinfiammatoria che spinge il sistema immunitario ad attaccare i tessuti). Esasperata dalle visite mediche avrebbe tentato di strapparsi la flebo dal braccio al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles in seguito a un crollo emotivo.

Selena è una delle star più seguite sui social e immediatamente è cominciata la campagna #prayforselena.