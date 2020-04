Silvia Provvedi, l'ecografia "via social" è commovente e fa record di views (VIDEO)

Giorno dopo giorno, Silvia Provvedi condivide con i follower i momenti più emozionanti della sua gravidanza. E non poteva certo mancare il momento ecografia. Tra gli ultimi post condivisi su Instagram della cantante, c'è un video che la ritrae sul lettino del ginecologo mentre osserva sullo schermo la sua piccolina. "Manca sempre meno... ti aspettiamo cucciola!", scrive la futura mamma, arrivata ormai oltre il settimo mese di gravidanza.

In sottofondo la canzone Photograph di Ed Sheeran. Nella clip, Silvia sdraiata sul lettino col pancione in bella vista e la mano del ginecologo che si muove per immortalare le sembianze della piccolina che nascerà. Un video emozionante che è stato visualizzato da 500mila persone in due giorni.

Tanti i messaggi di auguri da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Da Guendalina Canessa, ex gieffina ed influencer, a Marcello Sacchetta, ballerino di 'Amici di Maria De Filippi'. E ancora Valeria Graci, attrice ed imitatrice. Ma sono tante anche le congratulazioni della gente comune. "Lo spettacolo della natura. La mia Gaia nascerà il 28 aprile", scrive Rachele, donna che diventerà preso mamma proprio come Silvia.

Chi invece si tiene nell'ombra è il futuro papà, Giorgio De Stefano, che da sempre ha protetto la sua privacy. Lui è un imprenditore calabrese che gestisce un locale a Milano, a cui la cantante è legata da un paio d'anni e che i telespettatori hanno imparato a conoscere con il soprannome di 'Malefix' durante l'esperienza televisiva di Silvia al Grande Fratello Vip. “Ho trovato una persona che mi ha rapito il cuore, un uomo che mi ha ridonato il sole”, ha confessato un mese fa Silvia.