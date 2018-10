Tale e Quale Show, Guendalina Tavassi troppo sexy: Conti costretto a 'coprirla'

L’ultima puntata di Tale e Quale Show si è chiusa in bellezza, non solo per la vittoria di Antonio Mezzancella, non solo per l’inaspettata Jessica Rabbit interpretata da Antonella Elia, ma anche per lo scivolone sexy che ha interessato una delle concorrenti e costretto Carlo Conti a correre ai ripari.

Protagonista, questa volta, non Veronica Maya (ricorderete l’episodio del vestito che scivolando mostrò il seno della conduttrice) ma Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Gf Vip, nell’ultima puntata del programma tv ha dovuto interpretare Irene Grandi, lo scivolone sexy, però, è avvenuto non durante la performance, ma durante la breve intervista con Carlo Conti.

L'abito sexy di Guendalina Tavassi

L’imitatrice si è presentata con un vestito aderentissimo e trasparente che lasciava intravedere (non poco) la lingerie. Per questo Carlo Conti le ha chiesto di entrare nella cabina senza voltarsi, ma camminando all’indietro e l’ha anche aiutata in questo compito non semplice con i vertiginosi tacchi ai piedi. Una parentesi che ha fatto molto sorridere e che ha dato un pizzico ulteriormente brioso alla serata.

Ovviamente era chiara l’ironia di Carlo Conti che ha chiesto giocosamente alla concorrente di non mostrare il lato b. In molti, però, non hanno ritenuto consono per una prima serata Rai l’outfit di Guendalina Tavassi. Scivolone sexy a parte, l’ex gieffina si è poi ripresa nell’interpretazione di Bum Bum di Irene Grandi.