Maratea vip: Richard Gere blindatissimo, Garko centauro con Gabriele Rossi

Una settimana importante per il cinema a Maratea, ma anche per gli amanti del gossip. La perla del Tirreno, che ospita l'undicesima edizione delle Giornate del Cinema Lucano, è un via vai di vip che si passano il testimone non solo sul palco allestito nello splendido Hotel Santavenere, ma tra le spiagge più suggestive (e privatissime) e i migliori resort e ristoranti della zona.

Il più 'capriccioso' e blindato Richard Gere, avvistato sempre in compagnia dei bodyguards e mai troppo sorridente. Cene rigorosamente a base di pesce e suite vista mare nell'hotel più lussuoso di Maratea, avvicinarlo è impossibile se non agli unici due appuntamenti pubblici, la masterclass pomeridiana e la premiazione, ma non un minuto in più e bandita qualsiasi domanda sulla sua vita privata. Nel parco dello stesso resort un gruppo di giornalisti è già pronto a gridare allo scoop davanti a Bono Vox, star internazionale non annunciata, ma la sorpresa dura giusto il tempo di sentire il dialetto napoletano del presunto leader degli U2 per scoprire che si tratta del suo sosia, Roberto Minini.

In carne e ossa invece (e che carne!) Gabriel Garko, arrivato in moto con l'inseparabile amico Gabriele Rossi. Ritirato il premio mercoledì sera, l'attore ha fatto perdere le sue tracce ma voci di corridoio assicurano che si è concesso due giorni di assoluto relax nella splendida Lucania.

Tra gli ospiti del Festival anche Vittoria Puccini, accompagnata dalla figlia Elena. Le due, affiatatissime, si sono godute due giorni tutti per loro tra la piscina e la spiaggia privata dell'hotel, al riparo da occhi indiscreti, e sono 'riemerse' soltanto per l'incontro con Gere. L'attrice ha provato a nascondersi dietro dei grandi occhiali scuri, ma la sua bellezza difficilmente passa inosservata. "Altro che Grecia - abbiamo origliato mentre chiacchierava con una coppia di amici, abbracciata alla sua Elena - Qui è meraviglioso e così intimo". Toccata e fuga, invece, per Milly Carlucci, tra i super ospiti della serata finale e disponibile con giornalisti e fan (senza alcun dubbio tra le più 'selfate').

In basso, Vittoria Puccini insieme con Carolina Rey

Maratea in love: Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti; Kabir Bedi e Parveen; Carolina Ray mamma innamorata

Tra le coppie più belle che hanno calcato strade e vicoli di Maratea, impossibile non notare gli affascinati Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti, sposati da sedici anni e innamorati come il primo giorno: gli addetti ai lavori raccontano che l'attrice ha seguito in prima persona l'arrivo del pianoforte che, nella serata del 27 luglio, avrebbero suonato i musicisti Gilda Butta e Luca Pincini, con un omaggio alle musiche composte dal marito, compositore e direttore d'orchestra. E poi, direttamente dall'India, Kabir Bedi, storico 'Sandokan' di Sergio Sollima, con la moglie Parveen Dusanj, producer britannica 43enne sposata nel 2016 dopo 10 anni d'amore; i due sono inseparabili: lui parla sul palco e lei è in prima fila, lui calca il red carpet e lei lo immortala tramite smartphone in una Instagram Stories.

E' il ritratto della felicità anche Carolina Ray, presentatrice del festival, qui insieme con il figlio Filippo e il marito, il produttore Roberto Cipullo. Mamma premurosa, la conduttrice si allontana il meno possibile dal piccolino, che accudisce dalla mattina a colazione sino alla sera, quando se ne separa solo per andare a condurre le serate.

Una famiglia allargata - decisamente tra le piu riuscite del mondo dello spettacolo - quella composta invece da Paolo Ruffini, Diana Del Bufalo e l'ex moglie di lui Claudia Campolongo. L'attore arriva a Maratea insieme alla seconda, sua collaboratrice professionale, poi a sera viene avvistato con la prima, a cui dà il benvenuto con un dolce bacio sulle labbra.