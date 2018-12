Walter Nudo ricorda la brutta esperienza: “Mi avevano detto che sarei rimasto zoppo”

(Walter Nudo ricorda l'incidente stradale nell'intervista a Silvia Toffanin)

L’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip da cui è uscito vincitore, ma non solo: l’intervista che Walter Nudo ha rilasciato a Silvia Toffanin nell’ultima puntata dell’anno di Verissimo è stata anche l’occasione per parlare della sua vita, della situazione delicata che in questo momento sta vivendo con la compagna Celine e anche dell’incidente in moto avvenuto in California nel 2016.

“I dottori mi avevano detto che sarei rimasto zoppo. Sono stato sei mesi immobile, l’ultimo intervento l’ho subito un anno fa per togliere i ferri”, ha rivelato Nudo che, superata quella brutta situazione di salute, ha intrapreso un viaggio in India molto importante per rigenerarsi.

Walter Nudo, l’incidente in moto nel 2016

Era il 5 dicembre 2016 quando Walter Nudo rimase gravemente coinvolto nell'incidente stradale in California che gli costò la frattura di tibia e perone.

"Mi sono spezzato la gamba. Mi hanno messo dei ferri alla tibia e al perone e presto dovrò rioperarmi per toglierli”, raccontò poco dopo l’accaduto in un’intervista: “È stata dura. Ma oggi, anche grazie alla meditazione trascendentale, non provo risentimento verso la ragazza che mi ha travolto. Sono convinto che questa parentesi dolorosa abbia contribuito a indicarmi la mia vera strada".

Walter Nudo commenta la vittoria al Gf Vip

“Non ho vinto io, ha trionfato l’amore, la pace e la fratellanza” ha dichiarato il vincitore del reality a Silvia Toffanin che poi ha anche accennato al periodo di depressione affrontato dopo la vittoria dell’Isola dei Famosi.

“Dopo aver vinto l’Isola dei Famosi nel 2003 sono caduto in depressione, passavo le mie giornate tra letto e divano, nessuno mi voleva per nessun lavoro. Poi ho deciso che non potevo andare avanti così”, ha ammesso Nudo per il quale un sostegno indefettibile è sempre stato costituito dal rapporto speciale con i suoi due figli, Martin ed Elvis: “Ho commesso degli errori con loro, non sempre gli ho ascoltati ma ora sta cambiando tutto”.