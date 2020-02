Amici 19, chi è Javier: scheda e foto

Dieci gli alunni ammessi all'ultima fase di 'Amici 19', l'ambito serale: sei cantanti e quattro ballerini, quest'anno non divisi in squadre ma da subito tutti contro tutti per un'avvincente sfida.

Tra loro Javier Rojas, 22 anni, ballerino classico. Nato all’Avana, inizia a studiare a 10 anni nella Scuola Nazionale del Balletto di Cuba spinto dalla madre per poi appassionarsi al punto tale che adesso per lui la danza è tutto. Ha studiato con il grande ballerino Carlos Acosta e ha ballato a Stoccolma per il balletto del Royal Swedish Ballet. Si definisce carismatico, positivo, competitivo, sicuro di quello che fa.