Amici 2020, gli eliminati della prima puntata sono Martina e Francesco

(Amici 2020, l'eliminazione di Marina nella prima puntata)

Amici 2020 perde due allievi nella prima puntata della fase serale della sua 19esima edizione: i cantanti Martina Beltrami e Francesco Bertoli sono stati eliminati dal percorso verso la vittoria durante la diretta televisiva trasmessa su Canale 5 venerdì 28 febbraio. Proseguono la loro corsa, dunque, i colleghi Jacopo Ottonello, Nyv, Gaia Gozzi, Giulia Molino, insieme ai ballerini Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii, Talisa Ravagnani e Valentin Dumitru che si esibiranno nella seconda puntata del talent in onda venerdì 6 marzo.

Amici 2020, Martina e Francesco eliminati

Martina è stata eliminata alla fine della prima manche dopo aver perso lo spareggio proprio contro Francesco con cui era ultima in classifica: “E’ stato un bellissimo viaggio. Voglio ringraziare tutti, dai professori, ai miei compagni, a tutta questa macchina che funziona in modo perfetto”, il commento della cantante dopo il verdetto. Al termine della seconda manche è toccato poi al collega dire addio alla possibilità di indossare la maglia della seconda puntata, perdendo nel confronto contro il ballerino Valentin.

Oltre al pubblico da casa con l’ormai noto televoto, a giudicare le esibizioni dei concorrenti è la giuria composta da Loredana Berté, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. Presenti come opinionisti, inoltre, Tommaso Paradiso, Peppe Vessicchio e Luciano Cannito e i membri della commissione interna composta dai professori della scuola (Stash dei Kolors, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto; Timor Steffens, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo).

Amici 2020, gli ospiti della prima puntata

Un esordio ricco di presenze quello di ‘Amici 19’, aperto con l'intervento dei rappresentanti delle Sardine (qui il video), proseguito con il collegamento con Luciana Littizzetto, segnato dalle esibizioni di Alessandra Amoroso (in coppia con il cantante Jacopo Ottonello nella sua canzone ‘Immobile’), Emma Marrone (con la cantante Gaia Gozzi su ‘Stupida allegria’), Elisa (con la cantante Nyv su ‘Anche fragile’), Ghali (con la cantante Giulia Molino su ‘Happy days’) e Al Bano e Romina protagonisti di un siparietto insieme ai professori del talent durante il nuovo girone ‘Amici Prof’ che mette al centro proprio i professionisti del talent.