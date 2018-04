GF, è polemica sul fidanzato della Pezzopane: l'affondo di Malgioglio

Simone Coccia Colaiuta al "Grande Fratello" finisce subito nel mirino delle polemiche. Oggetto del contendere la clip di presentazione dell'ex spogliarellista e fidanzato da 4 anni con la onorevole Stefania Pezzopane, che non è piaciuta a Cristiano Malgioglio e Simona Izzo. Il motivo? Secondo gli opinionisti, Simone mostra un atteggiamento sbagliato quando si vanta delle sue innumerevoli conquiste.

Nel filmato che ha accompagnato il suo ingresso nella Casa, Simone racconta di aver avuto circa 2000 donne. Immediato lo scatto di Malgioglio: "Aver avuto tutte queste donne non andrebbe sbandierato come motivo di vanto perché le donne non sono fazzolettino", dice. Poi l'affondo: "Oltretutto non dovresti dirlo per rispetto che hai per la tua donna. Spero per te sia vero quello che dici, ma mi ha fatto un certo effetto. Cosa sono le donne, giocattoli? No, vanno rispettate". Dello stesso parere la Izzo: "Nella clip ha detto che per lui che donne nella casa saranno un problema, io invece, al contrario, penso che lui rappresenterà un problema per le donne. E aggiungo che del suo cv sentimentale non ci interessa nulla"

Barbara d'Urso spiega che Simone probabilmente si è espresso male, perché non è ancora abituato ad essere sotto i riflettori del reality, e dà poi modo al diretto interessato di replicare. Coccia si difende così dagli attacchi: "Sincerameete sono esperienze che ho avuto e non mi devo vergognare di nulla. Sono un ex spogliarellista e come un ciclista appende la bicicletta al chiodo, io appendo il perizoma. Aver avuto tante donne non è mancanza di rispetto, la mancanza di rispetto è ben altro". Poi viene spedito al "Lido Carmelita", uno spazio inedito della casa in cui vestierà i panni di bagnino.