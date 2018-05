GF, il retroscena di Alessia su Favoloso: "Mi ha aspettato sveglio a notte fonda, fa schifo"

(Nel video in alto, il confronto tra Mariana Falace ed Alessia Prete)

Non si arrestano i pettegolezzi su Luigi Mario Favoloso all'interno della Casa del Grande Fratello. L'ex di Nina Moric (lasciato in diretta dalla modella croata due settimane fa) si sta pian piano affermando come il provolone di questa edizione. Oggi le ultime due bombe: ovvero un bacio scattato con Mariana (ma tenuto nascosto per evitare risvolti mediatici) e alcune presunte avances fatte ad Alessia Prete (già legata a Matteo Gentili).

Insomma, dopo l'uscita dal gioco di Patrizia Bonetti, con cui Favoloso aveva cominciato un flirt, l'imprenditore e modello napoletano si starebbe consolando su altri lidi. I fatti in questione emergono da una conversazione avuta da Mariana ed Alessia alcune ore fa in cucina.

Il "giallo" sul bacio tra Mariana e Luigi

Pare che il luogo di conquista preferito da Favoloso sia il Confessionale, dove si sarebbe verificato il bacio con Mariana che Alessia ha svelato. "L’avevo già capito che era sporco, un maiale” ha detto la Falace ad Alessia, per poi aggiungere altri retroscena: “A Luigi non va giù il fatto che abbia perso. Il giorno dopo mi ha chiesto insistentemente di andare in Confessionale. Lui me l’ha detto e mi ha detto che non capiva come mai gli avevi tirato uno schiaffo. Mi sono allontanata da quel giorno. Sto sempre vicino ad Alberto. Sei volte mi ha chiesto di andare in confessionale e ho sempre detto di no. Mi indispongono queste cose perché fuori ho una relazione, perciò smettetela. Questa cosa uscirà fuori perché ci sentono. Lui gioca troppo sporco”.

Alessia: "Mi ha aspettato sveglio alle 5 del mattino"

Alessia, infatti, ha poi svelato di essere certa che Luigi ci abbia provato anche con lei. L’avrebbe aspettata a letto a notte fonda, per poi provocarla: “Lui è controverso, contorto. Ce l’ha messa la malizia, altrimenti non mi aspetti sveglio a letto alle 5 del mattino. Due non mi fai l’occhiolino quando non ci siamo mai considerati prima. Fa schifo. E tre, se mi parli di ‘cosa ne pensa Mariana’, cosa ne so, io ho fatto finta che non sapevo del bacio”.