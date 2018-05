GF, Malgioglio si scaglia contro Filippo e difende Barbara d’Urso: “Basta con questo accanimento”

Cristiano Malgioglio torna a commentare questo Grande Fratello delle polemiche attraverso la sua pagina Instagram, rivelatrice di uno sfogo molto duro contro uno dei concorrenti del reality di Canale 5, ma anche della strenua difesa della sua conduttrice Barbara d’Urso.

Negli ultimi giorni è circolato sul web il video in cui Filippo Contri ha spiegato ai suoi compagni di avventura come intende “educare” il suo cane: “La prima volta che ha provato a dare un morso, glielo fatto capire. Poi ognuno lo fa capire in maniera propria. Io sono per i modi antichi, come fai una cosa sbagliata ti do un calcio, anche perché non lo sentono, che ne dicano tutti gli animalisti”, ha affermato il 26enne che ha anche aggiunto perché, secondo lui, si dovrebbero tagliare le orecchie e la coda ai Dobermann facendo riferimento ai combattimenti.

Il suo discorso ha fatto indignare gli utenti rimasti sconvolti dalla descrizione di metodi così violenti, l’Ente Nazionale Protezione Animali che ha dato mandato al proprio ufficio legale di assumere ogni iniziativa utile e opportuna in merito alle parole pronunciate dal concorrente e, appunto Malgioglio, opinionista del reality che ha espresso tutto il suo sdegno.

“Sono turbato di quello che Filippo ha detto del suo bellissimo cane. Per educare gli animali caro Filippo non bisogna usare dei metodi violenti” ha scritto Malgioglio: “Ci sono delle persone adatte che lavorano per queste meravigliose bestie e sanno bene come farli comportare e penso che queste creature indifese non abbiano bisogno di un padrone come te che li prende a calci e cose varie mi meraviglio dei tuoi compagni tutti li ad ascoltarti , come se stessi parlando di un bellissimo romanzo di Marquez. Sono un animalista di natura e amo ogni tipo di animale anche quelli di sangue freddo. Sono un uomo molto sensibile per qualsiasi tipo di violenza. Però non toccatemi gli animali”.

“Basta con questo accanimento contro Barbara d’Urso”

Il post contro Filippo Contri si è rivelata anche l’occasione per schierarsi dalla parte di Barbara d’Urso, particolarmente attaccata in questo periodo per le situazioni nate all’interno del Grande Fratello.

“E poi basta con questo accanimento contro Barbara d’Urso. Cerchiamo di stare piu' tranquilli. Se accadono certe cose non c'e" nel cervello dei concorrenti il cervello della signora. Esiste la parola scusa e questo penso sia più che doveroso” ha scritto Malgioglio in riferimento alle ultime vicende: “I reality sono tutti cosi' . Basta guardare quelli che vanno in onda all'estero che sono più che terribili. Sono reality e basta. Il mio Grande Fratello era più divertente perché nella casa si respirava altra aria. Detto questo un abbraccio a voi tutti”.