Grande Fratello Vip 2020, chi è Salvo Veneziano: lavoro e vita privata del concorrente

Chi è Salvo Veneziano, concorrente del Grande Fratello Vip 2020? Dal lavoro alla vita privata, qui trovate tutto quello che c'è da sapere sulla influencer protagonista del reality show di Canale 5 al via a gennaio con il debutto di Alfonso Signorini alla conduzione e di Wanda Nara e Pupo come opinionisti.

Vi ricordiamo che Salvo Veneziano partecipa nel ruolo di 'Highlander', insieme con Pasquale Laricchia, Sergio Volpini e Patrick Ray Pugliese, ovvero 4 vecchi concorrenti "ripescati" dalle passate edizioni del Grande Fratello.

Grande Fratello Vip, chi è Salvo Veneziano: lavoro

Nato il 4 aprile 1975 a Siracusa, è uno dei concorrenti più amati della prima storica edizione del 'Grande Fratello', in onda nel 2000. Entrato nella Casa da pizzaiolo, ne è uscito imprenditore: oggi è proprietario di una catena di pizzerie aperte in giro per l'Italia. Durante la sua esperienza nel reality, mostrò di avere qualche problema con la letteratura e i grandi scrittori del passato. Nonostante questo, il pubblico si affezionò a Salvo che riuscì ad arrivare secondo nella prima edizione del GF.

Grande Fratello Vip, chi è Salvo Veneziano: moglie e figli

Sposato da oltre vent'anni con Giusy Merendino, Salvo è padre di 3 figli e già nonno di 2 nipoti, con un terzo in arrivo. Il ritratto della famiglia solida, che però non è stata immune da crisi: dopo il GF, infatti, l'atteggiamento mondano di Salvo, in giro per discoteche e feste, fece infuriare la moglie, con cui nacquero tensioni presto arginate. Oggi è lei ad occuparsi delle pizzerie mentre il marito è nella Casa del GF Vip.

Grande Fratello Vip, chi è Salvo Veneziano: partecipazione ad altri reality show

Grande Fratello (Canale 5, 2000)

Grande Fratello Vip, chi è Salvo Veneziano: foto

In basso, Salvo Veneziano con la moglie Giusy Merendino e al momento del saluto con la famiglia prima dell'ingresso al Grande Fratello Vip 2020