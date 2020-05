Lutto per Enrico Nigiotti, il cantante rifiuta ‘Amici Speciali’: “Non me la sento di andare in tv”

Dopo giorni di silenzio Enrico Nigiotti ha spiegato il motivo della sua assenza nel cast di ‘Amici Speciali’, maratona benefica spin off del talent ‘Amici di Maria De Filippi’ in onda da venerdì 22 maggio.

Il cantante, concorrente del programma di Canale 5 nel 2009, compariva nel primo elenco dei nomi degli ex allievi della scuola che avrebbero preso parte al nuovo progetto prodotto da Fascino, ma in seguito il suo nome è scomparso dal cast ufficiale. Così il 32enne livornese è intervenuto per fare chiarezza sulla situazione, precisando di avere un ottimo rapporto con Maria De Filippi (nessun contrasto tra di loro, dunque, come qualcuno aveva sospettato) e di aver deciso di declinare l’invito perché emotivamente segnato dalla perdita di una persona importante.

Enrico Nigiotti non partecipa ad ‘Amici Speciali’: “Ho perso una persona molto importante”

Con una storia pubblicata su Instagram, Enrico Nigiotti ha spiegato il motivo per cui non sarà nel cast di Amici Speciali. “Ho letto notizie e supposizioni riguardo la mia assenza ad Amici Speciali. Ho un bellissimo rapporto con Maria ma sono stato io a non voler partecipare. Ho perso una persona molto importante poche settimane fa e non me la sento di andare in tv, non ho la testa adesso. Tutto qui”, ha spiegato il cantante senza aggiungere ulteriori dettagli rispetto al lutto che lo ha segnato particolarmente.

Amici Speciali, il cast

I concorrenti che partecipano alla trasmissione sono, in gran parte, ex allievi del talent Amici. Cinque i ballerini: Andreas Muller, Gabriele Esposito, Umberto Gaudino, Javier Rojas; sette i cantanti: Michele Bravi, The Kolors, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi (vincitrice dell'ultima edizione di Amici 2020) e Random. Quest'ultimo è un rapper ed è l'unico outsider, dal momento non ha mai preso parte ad Amici. Il programma prenderà il via in prima serata su Canale 5 venerdì 22 maggio.