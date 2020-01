Malgioglio in studio con Al Bano e Romina, cosa bolle in pentola? Ipotesi Sanremo

Al Bano lo ha già confermato, ma l'ultima parola spetta ad Amadeus. Se il cantante di Cellino sarà con Romina Power tra gli ospiti della settantesima edizione del Festival di Sanremo, è molto probabile che oltre alle loro hit canteranno anche una nuova canzone scritta da Malgioglio.

E' lo stesso paroliere a farlo sapere su Instagram, dove ha pubblicato una foto insieme alla famosa coppia in uno studio di registrazione. "E' meraviglioso, ogni volta che entro in uno studio di registrazione, dove ho passato degli anni bellissimi in contatto con i cantanti più celebri del nostro Paese e non - si legge nel post -. Ieri ho provato una bella emozione non appena ascoltavo il bravo Al Bano interpretare uno dei miei testi... Poi è stata la volta di @rominapowerofficialfanclub e tutto diventava magia. Non chiedetemi se andranno a #sanremo o meno... Sarà Amadeus a comunicarlo e non certamente il sottoscritto. La mia canzone con musica di Summa è la più papabile qualora la coppia più celebre decidesse di partecipare alla grande kermesse".

"Con Romina ci siamo divertiti a cambiare insieme una frase con un'altra. ha scritto -. Ancora qualche giorno e sapremo come andrà a finire. Per il momento un kiss a voi tutti".